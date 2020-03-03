Названа дата проведения второго форума «Россия – страна возможностей»

Более 7 тыс. человек, как ожидается, примут участие во втором форуме «Россия – страна возможностей», который пройдет в Москве 19-23 апреля, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Комиссаров сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что «форум пройдет в апреле и продлится пять дней – с 19 по 23 апреля».

«Основными будут три дня программы – 20, 21 и 22 апреля. Обширная образовательная часть, мастер-классы, лекции и конкурсы. Кроме того, во время форума мы проведем финалы сразу двух наших проектов – «Мастера гостеприимства» и «Учителя будущего». Мероприятие будет масштабным. Мы готовимся принять в 75-м павильоне ВДНХ в Москве порядка 7 тыс. человек. Это участники и лидеры наших конкурсов, представители СМИ, почетные гости, многочисленные эксперты и спикеры», – рассказал он.

Комиссаров отметил, что среди участников будут и 370 лидеров НКО, добровольческих объединений, Ассоциации волонтерских центров, а также волонтеры из разных уголков России.

«Принять участие в мероприятии сможет любой гражданин России старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться до 19 марта», – добавил он.

«Чтобы получить одобрение заявки, претенденту нужно выполнить конкурсное задание до 26 марта - рассказать в социальных сетях о реализованном социальном проекте с указанием хештегов #РоссияСтранаВозможностей и #ФорумРСВ2020. Задание будет оценивать совет, состоящий из экспертов и амбассадоров платформы. Он определит 500 победителей, которые примут участие в форуме», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

Первый форум «Россия – страна возможностей» прошел в Москве в марте 2018 года.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

В мае 2018 года для развития платформы «Россия – страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.