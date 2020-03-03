Список номинаций конкурса «Доброволец России» расширили

Новый сезон всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020» предусматривает 14 номинаций, из которых три новые: «Молоды душой», «Помощь животным» и «Малая Родина», сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Комиссаров сообщил на пресс-конференции, посвященной старту заявочной кампании, что «в каждой из номинаций будут определяться три призера», передает РАПСИ.

«Номинация «Молоды душой» позволит побороться за гранты людям старшего возраста. Нижняя возрастная планка здесь – 55 лет. В категории «Помощь животным» мы будем отбирать инициативы, которые, понятно, помогают животным и защищают их права. Что касается номинации «Малая Родина», напомню, что в декабре на встрече с общественностью президент Владимир Путин поддержал идею развития сельского волонтерства. И тогда глава государства позитивно оценил инициативу предоставления дополнительных мер поддержки в рамках конкурса «Доброволец России». В этой номинации можно будет поучаствовать с проектом, который способствует решению социальных проблем, помогает развивать добровольчество и социальную активность населения в селах, деревнях и малых городах», – пояснил он, отметив, что каждая заявочная кампания этого конкурса становится востребованнее предыдущей.

По его же словам, новинкой станет и программа наставничества, аналогичная программе конкурса «Лидеры России».

Как сообщил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев, регистрационная кампания продлится до конца апреля.

«Лучшие проекты участников по итогам полуфинала оценит федеральное жюри и участники народного голосования - оно пройдет осенью этого года», – рассказал он.

Участие в конкурсе «Доброволец России» может принять любой гражданин в возрасте от восьми лет.