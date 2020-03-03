Летевший из Москвы в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

Вылетевший в Софию пассажирский самолет А320 компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей, сообщил представитель экстренных служб.

«В аэропорт вылета возвращается А320 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс №2060 из Москвы в Софию», – сказал РИА «Новости» собеседник.

По предварительным данным, на борту воздушного судна сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.

Отмечается, что в 12.40 воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево.

Ранее во вторник борт Владивосток – Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске из-за сообщения о «минировании».

Также Boeing 737 компании «Аэрофлот» сообщением Москва – Цюрих приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности закрылок.