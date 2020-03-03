В НАК пообещали самые серьезные меры безопасности на День Победы

В ходе празднования 75-летия Победы в России примут самые серьезные меры для обеспечения безопасности, сообщил первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

«Будут приняты самые серьезные меры. В соответствии с поручением президента страны, все органы безопасности и правоохранительные органы будут задействованы в реализации мер по обеспечению безопасности предстоящих торжеств», – заявил представитель НАК, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в региональные оперативные штабы уже отданы соответствующие распоряжения по линии антитеррористических комиссий.

В феврале президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить самый высокий уровень защиты на международных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.