Подросток застрелил отца в Забайкалье

В Забайкальском крае подростка заподозрили в убийстве отца из ружья, сообщает региональный СУ СК.

«Несовершеннолетний подросток в ходе ссоры с отцом совершил несколько выстрелов из ружья. В результате огнестрельных ранений лица и грудной клетки мужчина скончался на месте. По предварительным данным, убийство совершено на почве неприязненных отношений между сыном и отцом», – сообщается на сайте ведомства.

Подросток стал фигурантом дела об умышленном убийстве.

Местные СМИ отмечают, что погибший часто употреблял алкоголь и бил детей, а в день смерти угрожал сыну убийством, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что мужчина «в присутствии сына 2009 года рождения выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову супруге». Всего в семье пятеро детей, четверо – несовершеннолетние, сейчас они находятся с бабушкой. По предварительной информации, конфликт произошел из-за развода.