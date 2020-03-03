Шойгу рассказал о снижении числа женщин в армии

В Вооруженных силах России насчитывается более 41 тыс. военнослужащих-женщин, в том числе 44 полковника, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в преддверии 8 марта.

За последние годы эта цифра слегка уменьшилась. В 2018 году в ВС России служили 44,5 тыс. женщин-военнослужащих, плюс 315 тыс. женщин «без погон» и курсанток.

«Сегодня Армию России уже не представить без прекрасной половины человечества. В Вооруженных силах проходят службу свыше 41 тыс. военнослужащих-женщин. Из них около 4 тыс. – офицеры, в том числе 44 полковника», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, конкурс среди девушек в военные вузы постоянно растет: в прошлом году за одно место конкурировали 27 девушек.

«Этот показатель значительно выше, чем у юношей», – отметил министр.

Сейчас в Московском пансионе воспитанниц и его филиале в Санкт-Петербурге учится свыше 1 тыс. девушек, в Кызылском президентском кадетском училище – 80.

«Более 30 тыс. женщин проходит службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около 7 тыс. имеет воинские звания прапорщиков и мичманов. Почти 1 460 являются федеральными государственными гражданскими служащими, порядка 272 тыс. работают в воинских частях и организациях ВС РФ», – добавил Шойгу.

За успехи на службе в прошлом году женщины получили 128 государственных наград, из которых 24 – боевые. Ведомственными наградами отмечены почти 8 тыс. женщин.

Особую благодарность он выразил матерям и женам военнослужащих – «на них, на их плечах всегда лежит воспитание детей и поддержание семейного уюта».

«Спасибо вам, дорогие женщины, за то, что вы рядом с нами. Поздравляем вас от души с этим замечательным праздником, праздником весны, любви. Счастья, благополучия вам и вашим близким», – сказал Шойгу.

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