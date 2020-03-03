В Петербурге обстреляли африканца из-за шутки про ухо

В Петербурге задержаны двое молодых людей, их подозревают в обстреле из газового пистолета африканца, пишут СМИ.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта на станции метро «Гражданский проспект», передает «Фонтанка».

Задержанные сообщили, что причиной конфликта стала словесная перепалка, поскольку иностранцы начали шутить по поводу дырки для серьги в ухе одного из петербуржцев. После этого один из них несколько раз выстрелил из газового пистолета в африканца.

Через некоторое время молодые люди подкараулили африканцев на «Академической», где избили и вновь обстреляли иностранцев.

Собеседник издания в полиции сообщил, что сложно определить идеологию задержанных.

«По замашкам они националисты, но называют себя антифашистами, хотя рассуждают как анархисты», – сказал он.

Полицейские нашли пистолет и гильзы, сейчас ведется розыск пострадавших.

Напомним, в конце февраля произошла драка на платформе станции метро «Маяковская» между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо», после этого у фанатов начались обыски.