Суд в Армении отказался прекратить уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в ходе заседания постановил отложить принятие решения по ходатайству адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитного.

«Суд постановил отложить решение по данному ходатайству до изучения всех доказательств по данному делу», – передает ТАСС решение судьи Анны Данибекян.

17 сентября 2019 года суд отклонил ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна. Тогда его адвокат предположил, что причиной этого стало давление на суд со стороны высокопоставленных должностных лиц. 20 сентября суд также отказал в освобождении Кочаряна.

20 декабря Апелляционный суд Армении оставил под арестом экс-президента страны Роберта Кочаряна, отказав адвокатам в просьбе об освобождении под залог.