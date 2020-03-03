Турецкие военные сбили самолет ВВС Сирии в Идлибе

Вооруженные силы Турции сбили самолет ВВС Сирии, участвовавший в антитеррористической операции в провинции Идлиб, сообщают сирийские СМИ.

Об этом сообщило сирийское государственное агентство САНА, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила ряд населенных пунктов на востоке Идлиба.

Напомним, в понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба.

После этого в освобожденный сирийцами город вошла российская военная полиция. Политолог Андрей Быстрицкий заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод военной полиции России в Саракиб снизит риск столкновений с турками.

До этого сирийская армия закрыла небо над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После подразделения сирийской армии сбили близ города Саракиб беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе.

Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны Турции утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

Газета ВЗГЛЯД подробно описывала три негативных сценария войны в небе Сирии.

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