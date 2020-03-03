В ЗакСе Нижегородской области заявили о готовности рассмотреть поправки к Конституции

Параллельно с комиссией по внесению поправок в Конституцию региональные депутаты организуют свои мероприятия, где рассмотрят и обсудят изменения в Основной закон. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

«Мы серьезно включены в этот процесс. Параллельно с комиссией по внесению поправок в Конституцию мы организовываем свои мероприятия. В частности, вместе с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ мы провели рассмотрение ряда поправок и генерировали свои», – рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Он подчеркнул, что после принятия текста поправок в Госдуме «будет собрано заседание Законодательного собрания области, на котором региональные депутаты рассмотрят поправки и дадут свое заключение».

«Кроме того, мы бы хотели увидеть поправку об участии граждан в осуществлении публичной власти. Чтобы те формы, которые уже апробированы, нашли отражение в Основном законе. Также хотелось бы увидеть более конкретное выражение гарантий социальной защиты», – подытожил Лебедев.

Напомним, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик заявил, что региональные депутаты готовы максимально быстро рассмотреть поправки в Конституцию после 11 марта.

Ранее сенатор и сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции Андрей Клишас сообщил, что региональные парламенты (законодательные собрания) начнут рассматривать закон о поправке в Основной закон после 11 марта.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию сообщил, что всего поступило порядка 900 предложений о поправках. Второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта. Всероссийское голосование по поправкам предложено провести 22 апреля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки показывают истинные ценности России.