Boeing 737 сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности

Самолет Boeing 737 компании «Аэрофлот» сообщением Москва – Цюрих благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности закрылок, сообщил представитель экстренных служб.

«В 10.50 борт благополучно приземлился в Шереметьево», – сказал РИА «Новости» собеседник.

По его словам, на борту воздушного судна находились 76 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Во время полета на борту сработал датчик «отказ управления закрылками», в результате чего пилоту пришлось посадить самолет.

Ранее во вторник борт Владивосток – Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске из-за сообщения о «минировании».