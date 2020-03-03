Россиянина госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус

На индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус госпитализированы несколько иностранных граждан, в том числе россиянин, сообщил глава управления здравоохранения одноименной провинции Кэтут Суарджайя.

По его словам, у гражданина Японии обнаружили симптомы гриппа, когда он прилетел в аэропорт Денпасара, после чего его госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Детик».

«С подозрением на коронавирус были также госпитализированы четверо иностранцев, в том числе гражданин России. У них также были взяты анализы», – сообщил он.

В посольстве России в Индонезии сообщили, что «консульский отдел в курсе ситуации и проверяет данную информацию».

В понедельник президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о двух первых случаях заражения коронавирусом нового типа.

Ранее жителя Тувы принудительно поместили на карантин после возвращения с Бали.

Напомним, заболевание зарегистрировали в 70 странах. При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса в целом находится под контролем.

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