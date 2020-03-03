Блогер Диденко обратилась к подписчикам после смертельной вечеринки

Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, обратилась к подписчикам в Instagram.

Обращение Диденко появилось в разделе Stories на ее странице в Instagram. Она выразила соболезнования близким и родственникам погибших.

Она подчеркнула, что ее участие в передаче «Пусть говорят» не было хайпом, а саму трагедию она объяснила стечением обстоятельств.

«Я не виновата. И из ребят, родственников меня никто не обвиняет», – пояснила она.

Девушка отметила, что никому не пожелала бы оказаться на ее месте. Она также попросила прекратить писать ей гадости.

В понедельник Диденко приняла участие в ток-шоу Первого канала «Пусть говорят», где призналась, что изначально приняла трагедию в банном комплексе за розыгрыш.

Напомним, в прошлую пятницу популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии.

Диденко в Instagram рассказала о последней воле своего супруга Валентина, одного из трех погибших на вечеринке девушки в московской бане.

Психолог рассказала, что поведение блогера Екатерины Диденко после вечеринки в честь дня ее рождения может свидетельствовать о зависимости девушки от социальных сетей.