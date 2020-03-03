Названа причина экстренной посадки самолета Новосибирск – Москва в Перми

Причиной посадки пассажирского самолета Новосибирск – Москва в Перми стало сообщение о «минировании», с, сообщил источник в авиационных кругах..

«Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Москву сел в Перми после сообщения о «минировании», – сообщил источник ТАСС.

Тем временем в пресс-службе международного аэропорта Пермь (Большое Савино) сообщили, что самолет авиакомпании S7, следовавший во вторник из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Перми, посадка прошла благополучно.

«Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми», – сообщил ранее источник в авиакомпании S7.

Ранее во вторник борт Владивосток – Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске.