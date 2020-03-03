Лидер грузинской оппозиции назвала учебу в МГИМО «опытом в лагере врага»

Депутат от «Европейской Грузии», одна из лидеров грузинской оппозиции Елена Хоштария выразила сожаление по поводу обучения в МГИМО, отметив при этом, что «получила опыт в лагере врага», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«К сожалению, мне пришлось обучаться в России, так как у меня не было денег на учебу в Европе, – заявила она грузинским журналистам. – Но я получила очень важный опыт, как обучают в лагере врага».

«Чему обучают, какого типа там нарративы», – сказала она.

В феврале Елена Хоштария оказалась в центре скандала, когда включила в парламенте гимн СССР, объяснив это протестом против «отхода властей от западных идеалов». Теперь грузинская молодежь регулярно пикетирует офис ее партии, требуя отказаться от депутатского мандата.

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