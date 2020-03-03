Дипломат назвал причину победы Нетаньяху на выборах в Израиле

«Нетаньяху с уважением принимают лидеры больших стран, в том числе Путин и Трамп. И для его избирателей, в том числе русскоязычных, это очень важно», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер. Так он прокомментировал итоги выборов в парламент Израиля, на которых предварительную победу одержала партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху.

«Несмотря на то, что у партии «Ликуд» на три-четыре мандата больше, возможно, будут и четвертые выборы. Народу Израиля надоело за один год трижды ходить на выборы. Но я пока не вижу возможности формирования правительства, если это не правительство национального единства. Хотя эту идею отвергают и левые, и правые. И если правительство все же сфомируют – оно будет неимоверно слабым и может в любом момент пасть, – рассказал бывший израильский консул в Москве, политолог Алекс Векслер.

«В целом сложившаяся ситуация привела к расслоению народа на две разные группы. Мы большая демократия с элементами анархии. За Нетаньяху голосуют те районы страны, которые подвергаются обстрелам со стороны Газы. В основном это юг Израиля, не самые богатые районы. А центр страны, Тель-Авив и его окрестности, довольно благополучные районы и в большинстве своем голосуют за оппозицию», – пояснил Векслер.

Он также напомнил, что 17 марта должно начаться судебное заседание по делу Нетаньяху, обвиняемого в коррупции. Но его адвокаты просят отложить заседание на более длительный срок.

«При этом для тех, кто голосует за Нетаньяху, включая русскоязычных избирателей, абсолютно не важно, коррупционер он или честный человек. Он уже даже не подозреваемый, а обвиняемый, но люди все равно продолжают за него голосовать, потому что он им нравится. Для них главная ценность лидера в том, что он признан во всем мире. А Нетаньяху действительно признан», – подчеркнул собеседник.

По его словам, «Нетаньяху с уважением принимают лидеры больших стран, в том числе Путин и Трамп». «Благодаря Нетаньяху у Израиля сильная экономика. И подготовку в выборам проводила не партия «Ликуд», а лично премьер-министр страны. Нетаньяху стоит больше, чем «Ликуд», – добавил дипломат.

Эксперт также отметил важность отношений с Россией, которые останутся в приоритете для Израиля независимо от результатов выборов. «Мы придерживаемся позиции о недопустимости пересмотра результатов Второй мировой войны. Эта политика не будет меняться. Отношения с Москвой будут оставаться нормальными, иногда теплыми, иногда прохладными. Но в любом случае нормальными, если Москва в этом заинтересована», – подытожил Векслер.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил о «великой победе» на выборах в парламент Израиля.

Как сообщают местные СМИ, к обеду вторника были подсчитаны 40% голосов. Партия «Ликуд» Нетаньяху получила 29%, а оппозиционный блок «Кахоль Лаван» Бени Ганца – 23%.

Экзитполы израильского телевидения предсказывают партии «Ликуд» 36 или 37 мест в Кнессете, а блоку «Кахоль-Лаван» – от 32 до 34. При этом для формирования устойчивой коалиции победителю необходима поддержка 61 депутата из 120.

По закону после получения окончательных результатов подсчета голосов президент Израиля Реувен Ривлин поручит одному из депутатов сформировать новое правительство. У первого претендента на пост премьера на формирование правительства будет 28 дней с возможностью продления на 14 дней.

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