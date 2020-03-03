Систему управления лесами ждут изменения из-за потепления климата

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая национальный проект «Экология», заявила о необходимости приспособить систему управления российскими лесами к происходящим климатическим изменениям.

«Теперь речь идет о необходимости приступить к реализации региональных планов по адаптации ведения лесного хозяйства к аномальным погодным явлениям. Мы должны изменить систему управления и планирования лесами в условиях нарастающих климатических изменений. Не заниматься ликвидаций ЧС, а быть готовыми и действовать на опережение», – передает ТАСС слова Абрамченко во вторник на совещании по развитию лесного хозяйства.

По ее словам, «лесная тема становится все более актуальной в рамках реализации целей Парижского соглашения, климатические изменения очевидны не только для ученых».

Тем временем глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что единая информационная система «Леса России» создается в стране.

«Необходимо повысить управляемость отраслью, опираясь на выверенный актуальный массив всей информации. Для этого мы создаем единую информационную систему «Леса России», увязанную с базами данных Росреестра, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, МВД и другими структурами», – сказал Кобылкин.

По его словам, источником информации станут сведения государственного лесного реестра в электронном виде, а также обновленные материалы лесоустройства.

«Причем, лесоустроительные работы должны проводиться в первую очередь на приоритетных для использования территориях. Соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации нами подготовлены», – добавил министр.

Ранее Рослесхоз призвал регионы сменить подход к борьбе с лесными пожарами.