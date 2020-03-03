Путин пояснил роль закона об иноагентах в защите интересов России

Закон об иностранных агентах не ущемляет кого-либо, он защищает Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что цель закона в том, чтобы «оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне».

Президент подчеркнул, что Россия не запрещает на своей территории деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием, как это делается в некоторых странах.

«Только, если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего, ничего нет такого, что противоречит международной практике», – добавил он.

Глава государства обратил внимание на то, что таким организациям часто не хочется заявлять, что они занимаются в России внутриполитическими вопросами за иностранные деньги. Однако, по его словам, «это не по-честному, лучше бы сказать об этом и продолжать эту деятельность».

Российский лидер напомнил, что законодательство об иностранных агентах разработали в США еще в конце 1930-х годов и с тех пор его активно применяют. При этом оно предполагает в том числе наказания, связанные с лишением свободы, но в России за такие нарушения предусмотрена лишь административная ответственность.

Президент также категорически отверг сравнение используемого в США статуса иноагента с клеймом или желтыми звездами, которые в нацистской Германии пришивали на одежду евреям.

«Нет, это большая разница. Соединенные Штаты Америки – это не фашистская Германия, не надо им «лепить» то, к чему они не имеют отношения», – подчеркнул глава государства.

Он назвал такое сравнение плохой параллелью, несправедливой и не имеющей отношения к действительности.

Владимир Путин особо отметил, что законодательство об иностранных агентах касается только некоммерческих организаций с иностранным финансированием, занимающихся внутриполитической деятельностью в России, и не должно затрагивать НКО, которые работают в гуманитарной сфере.

«Нам нужно точно совершенно понять, что такое внутриполитическая деятельность, и добиться того, чтобы не было подмены понятий. И чтобы любая другая деятельность – гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, – чтобы ее не подтасовывали под внутриполитические дела», – указал глава государства.

Президент подчеркнул, что законодательство об иноагентах касается только «внутриполитической деятельности и финансирования этой деятельности из иностранных источников».

Ранее в «Единой России» предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование.