Борис Джонсон рассказал, как правильно мыть руки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил, как надо мыть руки, чтобы защитить себя от коронавируса.

По его словам, в ближайшие дни коронавирус распространится еще шире, и «именно поэтому мы предпринимаем все возможные меры подготовки», передает РИА «Новости».

«Мы согласовали план, который я сегодня изложу в деталях, так что, если вирус распространится, мы будем готовы предпринять все необходимые шаги для его сдерживания и защиты наиболее уязвимых людей», – говорится в заявлении Джонсона.

Премьер напомнил, что для борьбы с вирусом необходимо мыть руки с водой и мылом «столько времени, сколько требуется для того, чтобы дважды спеть «С днем рождения тебя».

Правительство Британии планирует подготовить и опубликовать новый законопроект для расширения возможностей кабмина в борьбе с коронавирусом. В каждом министерстве должен появится ответственный за это направление, будут выделены средства на информационную кампанию, заседания чрезвычайного правительственного комитета будут проводиться чаще, будет создан правительственный центр управления.

Во вторник Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что число жертв коронавируса в Китае за сутки достигло 2 тыс. 943 человек, из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек.

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