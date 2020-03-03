Борис Джонсон рассказал, как правильно мыть руки

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3 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для России на пути возвращения технологической надежности и стабильности? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди - обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй Мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов - и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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ВКС России помогли сирийцам отбить у турок важнейший город

Сирийцы снова празднуют победу - доставшуюся в этот раз дорогой ценойФото: Stringer/Xinhua/Global Look Press
Бои в Сирии принимают все более ожесточенный характер – и Турция рапортует о колоссальных потерях, которые она наносит сирийским правительственным войскам. Что на самом деле сейчас происходит в районе боев и каким образом в таких условиях сирийской армии удалось вернуть важнейший населенный пункт – Саракиб, потерянный несколько дней назад? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...
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Полиция скорби - институт бесполезный

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Общественная регламентация, как кому скорбеть по родным и близким – полагаю, не просто бесполезна, но и просто вредна. Даже если регламент идет не от холодного носа, а напрямую от себя, из глубины. Подробности...
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Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет

Антон Любич, экономист
В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...
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    С собачников хотят «драть три шкуры»

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      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
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              Борис Джонсон рассказал, как правильно мыть руки

              3 марта 2020, 09:03

              Текст: Евгения Шестак

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              Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил, как надо мыть руки, чтобы защитить себя от коронавируса.

              По его словам, в ближайшие дни коронавирус распространится еще шире, и «именно поэтому мы предпринимаем все возможные меры подготовки», передает РИА «Новости»

              «Мы согласовали план, который я сегодня изложу в деталях, так что, если вирус распространится, мы будем готовы предпринять все необходимые шаги для его сдерживания и защиты наиболее уязвимых людей», – говорится в заявлении Джонсона.

              Премьер напомнил, что для борьбы с вирусом необходимо мыть руки с водой и мылом «столько времени, сколько требуется для того, чтобы дважды спеть «С днем рождения тебя».

              Правительство Британии планирует подготовить и опубликовать новый законопроект для расширения возможностей кабмина в борьбе с коронавирусом. В каждом министерстве должен появится ответственный за это направление, будут выделены средства на информационную кампанию, заседания чрезвычайного правительственного комитета будут проводиться чаще, будет создан правительственный центр управления.

              Во вторник Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что число жертв коронавируса в Китае за сутки достигло 2 тыс. 943 человек, из больниц выписаны почти 2,8 тыс. человек, всего выздоровели более 47,2 тыс. человек. 

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