Вывод на орбиту «Орла» сравнили с полетом Гагарина

Экипаж нового российского космического корабля «Орел» при старте с космодрома Восточный на ракете «Ангара» будет добираться на орбиту дольше, чем при старте с Байконура на ракете «Союз», и дольше, чем в космос летел Юрий Гагарин, следует из материалов Ракетно-космической корпорации «Энергия», представленных в Роскосмос.

Согласно материалам, от старта ракеты «Ангара» до отделения от нее корабля «Орел» на высоте 200 километров при нормальном полете пройдет 742 секунды, передает РИА «Новости».

После этого корабль должен будет в автономном режиме лететь, например, к МКС, как это предписано программой летных испытаний.

Сейчас космонавты добираются на орбиту высотой 200 километров на корабле «Союз» за 528 секунд, то есть на три с половиной минуты быстрее. Разница объясняется тем, что масса «Орла» при полете на околоземную орбиту будет составлять 20 тонн, а у корабля «Союз» – 7,3 тонны. Помимо того, различаются и параметры ракет – тяжелой «Ангары-А5» и ракеты среднего класса «Союза-2».

Напомним, в феврале гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Севастьянов сообщил, что первый разгонный блок для тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отправлен на космодром Плесецк.

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