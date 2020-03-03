Кадыров резко раскритиковал «сделку века» Трампа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «сделка века» президент США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию является преступлением против всего мусульманского мира, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.

В понедельник Кадыров встретился с советником президента Палестины, верховным судьей Махмудом Аль-Хабашем, прибывшим в Чечню во главе официальной делегации. Стороны развитие экономических, культурных и духовных связей между Палестиной и регионом России.

«В ходе встречи я осудил так называемую «сделку века», которая грубо нарушает нормы международного права и является преступлением против всего мусульманского мира», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.

Он подчеркнул, что сошелся во мнении с представителем Палестины в том, что «конфликты в мусульманских странах подогреваются и разрастаются при непосредственном участии западных стран, а отсутствие единства народов и лидеров отдельных мусульманских государств является благоприятной почвой для эскалации кризисной ситуации на Ближнем Востоке».

Глава Чечни сообщил также, что между Палестиной и Чечней планируется подписание соглашения о налаживании религиозного туризма, чтобы паломники из республики могли регулярно посещать святыни в Палестине.

Напомним, 28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию «вечного конфликта» между Израилем и ПНА с разделением их на два государства. Аббас отверг предложение США. При этом в США считают, что в краткосрочной перспективе мнение Палестины якобы не имеет значения.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – это усиление позиций России на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом.

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