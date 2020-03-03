Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения стрельб

Малый ракетный корабль «Углич» и малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала» Каспийской флотилии вышли в море для отработки ударов по морским, наземным и воздушным целям условного противника, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Малый ракетный корабль «Углич» и малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала» Каспийской флотилии покинули пункты базирования Махачкала и Астрахань и вышли в море для выполнения артиллерийских стрельб», – приводит текст сообщения ТАСС.

В пресс-службе ЮВО отметили, что в море вышло более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», артиллерийские и десантные катера.

По данным пресс-службы, в течение нескольких дней на морских полигонах экипажи выполнят задачи по противоминной защите кораблей, обороне их при стоянке на незащищенном рейде, а также комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночными кораблями и борьбы за живучесть на ходу, отражению ударов авиации и противокорабельных ракет условного противника. Кроме того, экипажам предстоит поразить морские и наземные цели из артиллерийских установок, а воздушные – из зенитно-артиллерийских комплексов.

Напомним, в понедельник на западе России начались учения бомбардировочной авиации.

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