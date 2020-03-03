США отказались включать покупку С-400 в оценку уровня военных расходов Турции

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес потребовал от госсекретаря Майка Помпео не учитывать стоимость купленных Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 при оценке выполнения обязательств Анкары по расходам на оборону в рамках НАТО.

По словам Менендеса, если эта сделка объемом в 2,5 млрд долларов будет учтена, то Турция приблизится по оборонным расходам к порогу в 2% ВВП, чего требовал от союзников президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Будет в высшей степени иронично и ужасно проблематично, если эта покупка Турцией С-400 позволит ей, наконец, выполнить обязательства по расходам в рамках НАТО», – полагает американский сенатор.

«Прошу предоставить оценку Госдепартамента по поводу того, будет ли эта покупка учитываться в общих цифрах расходов на оборону. Если госдепартамент не придерживается такого взгляда, то я хотел бы потребовать от вас срочно связаться с руководством НАТО и государствами-членами с тем, чтобы убедиться, что эта покупка не будет учитываться в качестве принимаемых в расчет расходов», – продолжил Менендес.

«Страны, расходы которых вступают в противоречие с духом альянса НАТО и создают значительный физический риск для государств-членов, должны быть наказаны, а уж точно не вознаграждены», – считает сенатор.

Напомним, в ноябре 2019 года США потребовали от стран НАТО к 2024 году нарастить военные расходы до 2% ВВП.

В июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Трамп потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Это вдвое больше прежних его требований.

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