Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в Москве будет 2 градуса тепла. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов, а вечером столбики термометров покажут 5 градусов выше ноля. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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