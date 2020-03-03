Эксперт: Новые идеи по поправкам в Конституцию были предложены общественностью

На уровне Конституции нужно узаконить военные или атомные города, ведь по факту такие закрытые для региональных властей территории давно существуют. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Олег Матвейчев, комментируя решение думского комитета по госстроительству одобрить поправку о «федеральных территориях». В целом процесс подготовки поправок в Конституцию он назвал всенародным.

«В соответствии с различными правовыми актами, согласно правительственным решениям, в России и так уже на самом деле давно есть территории полностью федеральной принадлежности. Это и военные городки, и всевозможные «закрытые атомные территории», и другие спецобъекты, к управлению которыми региональные власти не допускаются. Вопрос только в том, чтобы включить это понятие в Конституцию», – пояснил профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев.

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку к Конституции о «федеральных территориях», авторами которой стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Как сообщает РИА «Новости», поправкой предусматривается, что «на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории». Организация публичной власти на этих территориях будет устанавливаться федеральным законом.

Что касается пакета других поправок, то наиболее важными среди них Матвейчев считает те, что затрагивают суверенитет страны. «Неотчуждаемость территории, запрет на всякие двойные гражданства и на владение зарубежными активами высшим чиновникам. Провозглашение верховенства нашего суда над всевозможными вердиктами иностранных судов. Мы сами определяем, соответствует это нашей Конституции, выполняем эти приговоры или нет. Вот такая независимость принципиально важна», – подчеркнул политолог.

На второе место по значимости Матвейчев поставил «социальные» поправки. «Это и гарантии по МРОТ и зарплате, индексация пенсий. Эти меры затрагивают десятки миллионов человек. Остальные предложения касаются лишь определенных групп россиян. Так, политическим лидерам интересны поправки, связанные с перераспределением полномочий. А экологам нравится упоминание про экологию, волонтерам – про добровольческое движение. Ученые довольны тем, что упоминается научно-техническое развитие. А вот поправки, связанные с суверенитетом, национализацией элит, а также социальные поправки касаются всех нас», – отметил эксперт.

Среди других поступивших предложений есть совершенно новые идеи, отметил эксперт. «Эти идеи не звучали в президентском послании 15 января, они были предложены нашей общественностью, лидерами партий, отдельными депутатами, «фронтовиками» из ОНФ», просто известными людьми», – перечислил эксперт.

Предложений поступало так много, что работу над поправками можно назвать «всенародным творчеством», считает эксперт. «То, что можно было включить в Конституцию – уже одобрено. При этом юридически формулировки – очень корректные. Я удивился умению наших юристов так все четко «упаковать», чтобы не было никаких противоречий», – подчеркнул Матвейчев.

«Правда, не все предложения, на самом деле, относятся к уровню Конституции. Поэтому их часть, чтобы не пропали даром, скорее всего, передут в правительство, в Госдуму. Потом на их основе могут приниматься федеральные законы или распоряжения правительства», – предположил политолог.

Напомним, второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. В случае одобрения законопроекта о поправках Конституционным судом, состоится Всероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля.