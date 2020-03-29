В Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла, в ночь на понедельник столбики термометра могут опуститься до минус 1 градуса, передает ТАСС.

Ожидается ветер южного и юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с, ночью ветер усилится и сменит направление на северное, порывы могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем местами пройдет небольшой дождь, температура будет колебаться в пределах от 12 до 17 градусов тепла, ночью возможно похолодание до минус 2 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице в ночь на понедельник.

В связи с заморозками Гидрометцентр РФ сообщает о желтом уровне опасности в Московском регионе с ночи понедельника и до конца дня из-за мокрого снега и обледенения.