Сбежавшего из карантина пациента задержали в Петербурге

В Петербурге из санатория «Заря» в поселке Репино сбежал пациент, помещенный в учреждение для изоляции по подозрению в наличии коронавируса, его задержали, сообщили в ГУМВД по городу и области.

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего из-под карантина», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там уточнили, что задержанного отправили обратно в обсерватор на скорой помощи. Его задержали на съемной квартире в Приморском районе города.

Мужчина сбежал еще в пятницу, полиция начала его розыск, а СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли пациентов, которые ранее сбежали из медицинского комплекса в Коммунарке.

Также в подмосковном Домодедове задержали и вернули на лечение сбежавшего из больницы мужчину.

В Госдуму решили внести законопроект о наказании за побег из-под карантина.

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