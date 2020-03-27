Воспитательнице в Петербурге предъявили обвинение в гибели трехлетней девочки

Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение воспитательнице детского сада, из-за халатности которой во время прогулки погибла трехлетняя девочка.

По версии следствия, 26 марта 29-летняя обвиняемая не следила должным образом за группой детей во время прогулки на детской площадке, отвлекаясь на посторонние занятия. В результате девочка из группы повисла между перегородками игровой лестницы. Почти десять минут ребёнок не мог самостоятельно освободиться и получил тупую травму шеи с повреждением спинного мозга, передает управление Следственного комитета Санкт-Петербурга.

На данный момент, в отношении воспитательницы возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

Ранее случай халатности педагога был отмечен в московской школе №1415, где 25 учеников получили ожоги роговицы глаз. По этому случаю СК возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».