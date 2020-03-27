Минобороны опровергло сообщение НАТО о нарушении российским самолетом норм безопасности

Заявление НАТО о якобы нарушении российским военным самолетом международных норм безопасности полета над Балтийским морем не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.

«Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял плановый перелет из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. При этом полет выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», – сообщили в российском военном ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу в НАТО заявили, что ВВС Бельгии, входящие в состав Альянса, перехватили российский военный самолет, который якобы не соблюдал международные нормы безопасности, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО увеличивает число военных учений у российских границ и привлекает к ним не входящие в альянс страны.