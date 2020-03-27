Кремль назвал условие продления нерабочей недели

Вопрос возможности продления нерабочей недели по всей России будет решаться, исходя из ситуации с развитием коронавирусной инфекции, пока на эту тему говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, выходные еще не наступили... Давайте они сначала наступят, и мы будем смотреть все вместе за динамикой распространения заболевания. Пока преждевременно говорить что-то про федеральный уровень», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также попросил россиян продолжать работать и отдыхать дома на фоне ситуации с распространением коронавируса.

«Всем сидеть дома, работать и отдыхать. Прислушиваться к себе, заниматься своим здоровьем. Будьте здоровы!», – сказал Песков.

Он отметил также, что любые точки зрения экспертов и экономистов по борьбе с коронавирусом и мерами преодоления последствий для экономики заслуживают внимания властей.

«Любые точки зрения экономистов и экспертов заслуживают внимания. Нет сомнения, что с этой точкой зрения ознакомятся в штабе и, конечно, это будет рассматриваться наряду с другими точками зрения, которые также на повестке дня», – сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с письмом ведущих экономистов по мерам поддержки экономики и распространению коронавируса.



«Существуют разные сценарии, и существуют «за» и «против» каждого из них, но конечное решение все-таки принимается руководством страны, которое, взвесив все предложения, принимает наиболее верное из них», – добавил Песков.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в России и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.