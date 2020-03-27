Самоизолировавшихся жителей Кузбасса позвали на онлайн-конкурс

Правительством Кемеровской области запущен всекузбасский творческий конкурс #СамоИзоЛента. Приняв в нем участие, жители области смогут рассказать, как проводят будни на карантине, сообщили СМИ.

«Цель акции – повысить ответственность жителей Кузбасса в условиях угрозы нового коронавируса и объединить их усилия в борьбе с общей бедой. Для участия необходимо выложить в соцсети видеоролик, фотографию, иные творческие работы о том, как необычно и с пользой провести свободное время дома», – передает «КП» сообщение пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Под публикацией в выбранной соцсети нужно обязательно добавить хэштеги #СамоИзоЛента , #ОдинДома, #ДомасПользой, #АяУчусь, #яНаСпорте, #АяМастер, #ЯМогу.

Итоги конкурса будут подводиться каждую неделю. Авторы, набравшие самое большое количество оценок, получат призы.