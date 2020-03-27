«Зеленая Альтернатива» призвала Собянина подумать о животных во время пандемии

Председатель партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с призывом пересмотреть работу ветеринарных клиник, зоомагазинов и отделов кормов для животных в ТЦ на фоне введения ограничений в столице из-за распространения коронавируса.

В обращении, копия которого опубликована на странице Хвостова в Facebook, говорится, что партия просит «пересмотреть режим работы ветеринарных клиник, зоомагазинов и отделов кормов для животных в торговых центрах».

По мнению активистов, такая мера необходима, «так как в вынужденном карантине окажутся не только жители нашего города, но и их домашние животные».

«Все вместе мы не должны обрекать наших питомцев на голодную смерть и неоказание медицинской помощи», – подчеркивается в тексте.

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