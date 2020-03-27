В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую ясную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в Москве будет 2 градуса тепла. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 9 градусов. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов выше ноля. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 0-1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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