Посольство России призвало США обеспечить Ярошенко медпомощь

Российская сторона рассчитывает, что Госдепартамент США отреагирует на запрос по оказанию медпомощи находящемуся в американской тюрьме летчику Константину Ярошенко, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Константин [Ярошенко] сообщил, что в последнее время испытывает легкое недомогание, пожаловался на невысокую температуру и кашель. Есть разумные основания полагать, что у россиянина может быть ОРВИ. С учетом распространения COVID-19 особенно обеспокоены состоянием его здоровья», – приводит слова Антонова ТАСС.

«Незамедлительно обратились в Госдепартамент с запросом об оказании ему квалифицированной медпомощи. Ожидаем, что Константину Ярошенко будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение», – отметил глава российского диппредставительства в Вашингтоне.

«Рассчитываем на оперативное содействие со стороны американских властей – в борьбе с пандемией на счету каждая минута», – подчеркнул Антонов.

Накануне супруга Ярошенко сообщила, что россиянин заболел в американской тюрьме «каким-то ОРВИ».

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Ранее постпредство России при ОБСЕ выразило надежду на освобождение Виктора Бута, Константина Ярошенко и других россиян, неправедно удерживаемых американской «фемидой», в связи с угрозой их заражения коронавирусом.

На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что власти некоторых американских штатов под предлогом борьбы с коронавирусом решили выпускать на свободу заключенных досрочно. Утверждалось, что освобождаются тысячи заключенных.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС. В четверг стало известно, что США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД