В ОП похвалили правительство за скорость реагирования на кризис

Cкорость реагирования правительства на нынешний кризис сейчас в разы выше, чем на предыдущий. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Илья Семин.

«Сегодняшняя встреча с Владимиром Путиным с предпринимателями уверила всех ее участников в том, что у правительства есть исчерпывающая информация о пострадавших отраслях и компаниях, их просьбах и предложениях. Нет ни одного вопроса, который бы остался без внимания», – рассказал Илья Семин.

По его словам, на этом акцентировал внимание и первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также представители Минэкономразвития, владеющие сводным перечнем просьб бизнеса по всем отраслям.

«Каждая просьба сейчас просчитывается, поскольку невозможно деньгами залить все проблемы и за счет государства компенсировать доходы бизнеса, как это было до «коронавирусного кризиса». Консультации ведутся в круглосуточном режиме, решения принимаются ежедневно. Например, вчера налоговая разослала по своим территориальным органам рекомендацию не блокировать банковские счета юридических лиц, а сегодня отправляется письмо о дополнительной налоговой поддержке малого бизнеса. Скорость реагирования правительства на кризис сейчас в разы выше, чем на предыдущий», – добавил Илья Семин.

В среду президент России Владимир Путин встретился с бизнес-сообществом, обсудив ситуацию, сложившуюся в стране в связи с распространением коронавируса.

Накануне президент в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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