Дипломантами олимпиады «Я – профессионал» стали 3,7 тыс. студентов

Подведены итоги Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Ее дипломантами стали свыше 3 тыс. 758 студентов из 70 регионов России. Результаты участников уже опубликованы в их личных кабинетах на сайте проекта.

В четверг, 26 марта, организаторы подвели итоги третьего сезона студенческой олимпиады «Я – профессионал». Результаты уже опубликованы в личных кабинетах участников на сайте проекта. Из 12 тыс. 440 финалистов призовые места заняли 3 тыс. 758 студентов, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В этом году дипломантами стали 3 тыс. 758 участников олимпиады. Из них 142 золотых, 184 серебряных и 262 бронзовых медалиста. Победителями состязаний стали 1117 участников, а призерами – 2053.

«В проект «Я – профессионал» вовлечено много талантливых ребят, их число с каждым годом растет. Именно для них – интересующихся, мотивированных, активных – запущены проекты платформы «Россия – страна возможностей». Наша главная задача – помочь начинающим специалистам заявить о себе, реализоваться в выбранной профессии», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что благодаря олимпиаде «Я – профессионал» формируется объективный рейтинг, отражающий уровень подготовки студентов в вузах различных регионов страны. В пятерку лидеров по количеству дипломантов олимпиады вошли Москва (1312 дипломантов), Санкт-Петербург (632), Томская (162) и Свердловская области (121), а также Республика Татарстан (118).

«Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта.

