Китайские ученые предупредили об опасности заразившихся коронавирусом

Гонконгские микробиологи пришли к выводу, что носители коронавируса нового вида представляют наибольшую опасность для окружающих в первую неделю после заражения, поэтому болезнь распространяется так быстро, сообщает South China Morning Post.

Выводы ученых основаны на анализах образцов слюны у 23 пациентов из двух больниц в возрасте от 35 до 75 лет из числа тех, у кого было подтверждено заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом. Оказалось, что уровень вирусной нагрузки в слюне был самым высоким в течение первых семи дней с момента выявления симптомов, а после этого постепенно снижался, передает ТАСС.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

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Россия

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«Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован», – отметил доцент кафедры микробиологии Университета Гонконга Келвин То. Он является соавтором статьи о результатах исследования, которая была опубликована в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. При этом в России ситуация с коронавирусом находится под контролем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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