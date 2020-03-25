В четырех регионах ЗВО начали создание группировок по реагированию на коронавирус

Группировки сил и средств для проверки готовности реагирования на чрезвычайную ситуацию с угрозой вирусных инфекций создаются в четырех регионах Западного военного округа, сообщает ЗВО.

ЗВО сообщает, что в Санкт-Петербурге с 25 по 28 марта проводится проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, а также ВКС, РВСН, войск РХБЗ, инженерных войск и организаций медобеспечения по решению задач по локализации ЧС, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, передает РИА «Новости».

«В соответствии с решением командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева, в рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», – отмечает ЗВО.

В состав группировок войдут в том числе силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Сейчас подразделения проводят подготовку к совершению маршей на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях.

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», – отмечает ЗВО.

«Всего к мероприятиям проверки от Западного военного округа привлекает около 1 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной и специальной техники, включая инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника и другое», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России с 25 марта по поручению президента Владимира Путина проводят проверку на готовность к борьбе с коронавирусом.

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