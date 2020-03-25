Матвиенко оценила предложенные Путиным меры по борьбе с коронавирусом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что предложенные президентом Владимиром Путиным меры по борьбе с коронавирусом смягчат последствия этого явления для большей части россиян.

«Те меры, которые предложены президентом, мне кажется, очень своевременные и ожидаемые. Это точно смягчит последствия коронавируса для большинства наших граждан», – заявила Матвиенко, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Совфед не собирается уходить на недельные каникулы, а будет работать всю неделю, чтобы обеспечить реализацию поручений главы государства.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.