Победителями конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодежи стали 65 проектов

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Пандемия вернула мир к традиционной энергетике

Вирус убивает уголь и зеленую энергетикуФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Коронавирус и действия ОПЕК+ вносят тектонические изменения в глобальный энергорынок. Самый дешевый источник энергии – уголь – неожиданно стал самым дорогим ископаемым в мире. А супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии. Как будет выглядеть мировой энергетический рынок после окончания пандемии? Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Западная модель мира не прошла испытание коронавирусом

Нарендра Моди решил не идти по демократическому пути, который указал ТрампФото: REUTERS/Jonathan Ernst
Почти 1,7 миллиарда человек в мире оказались на карантине из-за коронавируса. Среди них жители Европы и США – территорий, где пандемия набирает обороты. А Китай уже снимает запрет на посещение самой пострадавшей от вируса провинции Хубэй. Это породило мнение, что китайская модель в кризис оказалась устойчивее западной демократии. Но политологи уверены – подобный вывод не совсем корректен.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Главный бренд России – это армия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать. Подробности...
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Негры на службе Ходорковского

Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку: «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
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Скажем польским писакам спасибо

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Польские писаки наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам убедительно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ. Подробности...
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              Победителями конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодежи стали 65 проектов

              25 марта 2020, 18:39

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              Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» под председательством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко утвердил 65 интернет-проектов, которые получат финансирование со стороны государства.

              Победители первой волны конкурса на создание интернет-контента для молодежи были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ», сообщается на сайте ИРИ.

              В состав Наблюдательного совета входят режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Александр Цыпкин, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, председатель Комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, видеоблогер Амиран Сардаров и другие.

              Средства на создание интернет-контента выделяются в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Общий размер субсидии – 3 млрд рублей.

              Участникам первой волны на реализацию проектов будет выделено почти 1,5 млрд рублей.

              На первом этапе каждую заявку по 10-балльной шкале оценивали независимые эксперты – три представителя индустрии, а также финансовый эксперт АНО «ИРИ»; затем «короткий список» отобрал конкурсный комитет.

              «На этапе рассмотрения конкурсным комитетом 84 заявки с наибольшим баллом были разделены на несколько рейтингов с учетом их бюджетов. Например, проекты в категории «Видеоконтент» – в разрезе стоимости до и более 20 млн рублей; «Проекты в блогосфере» – до и более 5 млн и так далее. Это было сделано для обеспечения конкуренции – когда небольшой проект по стоимости, охвату не рассматривается наравне с проектами крупных производителей, при этом оба имеют достойную оценку экспертов. Кроме того, отдельный рейтинг был составлен для проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – рассказывает о работе конкурсного комитета его председатель Алексей Гореславский.

              По его словам, обсуждение проектов Конкурсным комитетом шло несколько часов, было очень живым, а по ряду заявок провели отдельное голосование. В результате был сформирован список из 65 претендентов.

              Окончательное решение принимал Наблюдательный совет, но сроки подведения итогов пришлось сдвинуть из-за эпидемиологической обстановки.

              «Распространение коронавирусной инфекции вносит коррективы в нашу жизнь и работу организаций, и в данном случае мы не стали исключением. Нам пришлось сдвинуть сроки оглашения победителей, так как Наблюдательный совет работал заочно», – поясняет генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

              Он также выразил благодарность членам совета за активное участие.

              «По итогам первой волны было отобрано 65 совершенно разноплановых проектов. Это анимационные, художественные и документальные сериалы, посвященные Великой Отечественной войне; молодежные сериалы, например о киберспортсменах; документальные фильмы о молодых российских ученых, добровольческом движении, экоактивистах; циклы фоторепортажей, образовательные курсы, навигатор по музеям малых городов; спецпроект, посвященный смешанным боевым искусствам, и многие другие», – отметил Антон Ключкин, комментируя итоги конкурса.

              Ожидается, что вторая волна конкурса стартует в конце апреля, изменения претерпит система отбора и будет обновлен список тематических направлений.

              «Опыт проведения первой волны выявил целый ряд проблем. Например, для нас стало неожиданностью, что производители игр, одной из самых растущих индустрий в мире коммуникаций, особенно с молодой аудиторией, практически не участвовали в конкурсе. Мы планируем изменить систему конкурсного отбора, сделав ее более гибкой, чтобы в конкурсе могло принимать участие как можно больше небольших и средних компаний», – анонсировал будущие нововведения гендиректор АНО «ИРИ».

              Прием заявок на первую волну конкурса проходил с 20 января по 5 февраля 2020 года; из 1218 заявок больше половины – видеоконтент (58%), остальные 40% – проекты в блогосфере (17%), игры и ПО (14%), спецпроекты в СМИ (11%).

              «Конкурс вызвал настоящий ажиотаж – на него поступило в четыре раза больше заявок, чем мы рассчитывали. Общая сумма, которую запросили заявители, составила почти 25 миллиардов рублей, что в восемь раз превысило совокупный лимит субсидии на производство контента в текущем году. Активное участие принимали регионы, особенно участники Центрального федерального округа, на которых приходится 75% всех заявок», – отмечает Антон Ключкин.

              На первоначальном этапе заявки оценивали независимые эксперты, после этого отбор продолжил Конкурсный комитет, а окончательные результаты утвердил Наблюдательный совет.

              «Мы искренне благодарны всем экспертам, которые оценивали заявки на разных этапах, подчеркну, в предельно сжатые сроки. Это очень опытные люди, безусловные профессионалы в своей области, которые понимают, насколько проект может быть востребован и интересен аудитории, какой отклик вызовет», – подчеркнул руководитель АНО «ИРИ».

              К экспертизе были привлечены сотрудники как крупных профильных компаний, так и только начинающих завоевывать рынок. Среди них – представители телекомпаний, крупнейших информационных агентств и интернет-СМИ, профессиональных гильдий, российских аудиовизуальных сервисов, творческих союзов, разработчики видеоигр, продюсеры, режиссеры, члены общественных организаций и вузов, блогеры.

              Оценка проектов проходила по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

              Тематические направления первой волны – «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».

              В конкурсе приняли участие состоявшиеся на рынке организации, молодые креативные студии, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

              Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» образована в 2015 году с целью создания платформы для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий, а также для формирования долгосрочной программы развития российской части сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики. Организация учреждена как индустриальное объединение и пользуется уважением в профессиональном сообществе. Основными направлениями деятельности являются разработка и ведение проектов, объединение авторов для проработки инициатив и разработки предложений по совершенствованию государственной политики в цифровой среде.


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