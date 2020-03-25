Победителями конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодежи стали 65 проектов

Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» под председательством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко утвердил 65 интернет-проектов, которые получат финансирование со стороны государства.

Победители первой волны конкурса на создание интернет-контента для молодежи были отобраны из более чем тысячи заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ», сообщается на сайте ИРИ.

В состав Наблюдательного совета входят режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Александр Цыпкин, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, председатель Комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, видеоблогер Амиран Сардаров и другие.

Средства на создание интернет-контента выделяются в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Общий размер субсидии – 3 млрд рублей.

Участникам первой волны на реализацию проектов будет выделено почти 1,5 млрд рублей.

На первом этапе каждую заявку по 10-балльной шкале оценивали независимые эксперты – три представителя индустрии, а также финансовый эксперт АНО «ИРИ»; затем «короткий список» отобрал конкурсный комитет.

«На этапе рассмотрения конкурсным комитетом 84 заявки с наибольшим баллом были разделены на несколько рейтингов с учетом их бюджетов. Например, проекты в категории «Видеоконтент» – в разрезе стоимости до и более 20 млн рублей; «Проекты в блогосфере» – до и более 5 млн и так далее. Это было сделано для обеспечения конкуренции – когда небольшой проект по стоимости, охвату не рассматривается наравне с проектами крупных производителей, при этом оба имеют достойную оценку экспертов. Кроме того, отдельный рейтинг был составлен для проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – рассказывает о работе конкурсного комитета его председатель Алексей Гореславский.

По его словам, обсуждение проектов Конкурсным комитетом шло несколько часов, было очень живым, а по ряду заявок провели отдельное голосование. В результате был сформирован список из 65 претендентов.

Окончательное решение принимал Наблюдательный совет, но сроки подведения итогов пришлось сдвинуть из-за эпидемиологической обстановки.

«Распространение коронавирусной инфекции вносит коррективы в нашу жизнь и работу организаций, и в данном случае мы не стали исключением. Нам пришлось сдвинуть сроки оглашения победителей, так как Наблюдательный совет работал заочно», – поясняет генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

Он также выразил благодарность членам совета за активное участие.

«По итогам первой волны было отобрано 65 совершенно разноплановых проектов. Это анимационные, художественные и документальные сериалы, посвященные Великой Отечественной войне; молодежные сериалы, например о киберспортсменах; документальные фильмы о молодых российских ученых, добровольческом движении, экоактивистах; циклы фоторепортажей, образовательные курсы, навигатор по музеям малых городов; спецпроект, посвященный смешанным боевым искусствам, и многие другие», – отметил Антон Ключкин, комментируя итоги конкурса.

Ожидается, что вторая волна конкурса стартует в конце апреля, изменения претерпит система отбора и будет обновлен список тематических направлений.

«Опыт проведения первой волны выявил целый ряд проблем. Например, для нас стало неожиданностью, что производители игр, одной из самых растущих индустрий в мире коммуникаций, особенно с молодой аудиторией, практически не участвовали в конкурсе. Мы планируем изменить систему конкурсного отбора, сделав ее более гибкой, чтобы в конкурсе могло принимать участие как можно больше небольших и средних компаний», – анонсировал будущие нововведения гендиректор АНО «ИРИ».

Прием заявок на первую волну конкурса проходил с 20 января по 5 февраля 2020 года; из 1218 заявок больше половины – видеоконтент (58%), остальные 40% – проекты в блогосфере (17%), игры и ПО (14%), спецпроекты в СМИ (11%).

«Конкурс вызвал настоящий ажиотаж – на него поступило в четыре раза больше заявок, чем мы рассчитывали. Общая сумма, которую запросили заявители, составила почти 25 миллиардов рублей, что в восемь раз превысило совокупный лимит субсидии на производство контента в текущем году. Активное участие принимали регионы, особенно участники Центрального федерального округа, на которых приходится 75% всех заявок», – отмечает Антон Ключкин.

На первоначальном этапе заявки оценивали независимые эксперты, после этого отбор продолжил Конкурсный комитет, а окончательные результаты утвердил Наблюдательный совет.

«Мы искренне благодарны всем экспертам, которые оценивали заявки на разных этапах, подчеркну, в предельно сжатые сроки. Это очень опытные люди, безусловные профессионалы в своей области, которые понимают, насколько проект может быть востребован и интересен аудитории, какой отклик вызовет», – подчеркнул руководитель АНО «ИРИ».

К экспертизе были привлечены сотрудники как крупных профильных компаний, так и только начинающих завоевывать рынок. Среди них – представители телекомпаний, крупнейших информационных агентств и интернет-СМИ, профессиональных гильдий, российских аудиовизуальных сервисов, творческих союзов, разработчики видеоигр, продюсеры, режиссеры, члены общественных организаций и вузов, блогеры.

Оценка проектов проходила по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

Тематические направления первой волны – «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».

В конкурсе приняли участие состоявшиеся на рынке организации, молодые креативные студии, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» образована в 2015 году с целью создания платформы для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий, а также для формирования долгосрочной программы развития российской части сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики. Организация учреждена как индустриальное объединение и пользуется уважением в профессиональном сообществе. Основными направлениями деятельности являются разработка и ведение проектов, объединение авторов для проработки инициатив и разработки предложений по совершенствованию государственной политики в цифровой среде.