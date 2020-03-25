Памфилова оценила влияние переноса голосования по Конституции на его финансовую составляющую

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что перенос голосования по поправкам в Конституцию минимально отразится на его финансовой составляющей.

«Мы специально перенесли заседание с сегодняшнего дня на пятницу, и в ближайшую пятницу, 27 марта, мы пересмотрим порядок подготовки и выработаем систему мер в связи с переносом даты предстоящего общероссийского голосования», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что общероссийское голосование по поправкам в Основной закон пройдет в любом случае.

«Поскольку нам все равно предстоит общероссийское голосование, сроки которого в дальнейшем будут определены в зависимости от того, как будет меняться эпидемиологическая ситуация, поэтому мы, естественно, имея это в виду, все необходимое, что от нас требуется, будем готовить. Подробнее в пятницу», – сказала Памфилова.

В среду президент России Владимир Путин, выступая в ходе своего обращения к россиянам, предложил перенести голосование по поправкам к Конституции.