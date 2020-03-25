Кремль передал регионам предложение о карантине для людей старше 65 лет

Глава администрации президента Антон Вайно передал регионам предложение мэра Москвы Сергея Собянина о введении карантина для людей старше 65 лет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он находится как руководитель администрации президента в постоянном контакте с полпредами, поэтому конечно эти поручения были ретранслированы», – передает его слова ТАСС.

У него также спросили, готовы ли в Кремле «распечатать кубышку», то есть Фонд национального благосостояния, для социальных выплат всем россиянам на фоне коронавируса, передает РИА «Новости».

«Что касается распечатывания «кубышки», то смотря что называть «кубышкой». Здесь нужно все-таки оперировать профессиональными терминами. Безусловно, государство обсуждает и намерено оказывать помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с кризисом», – сказал Песков.

Он добавил, что во вторник состоялось совещание по возможным мерам поддержки экономики, малого и среднего бизнеса, а также отдельных граждан.

«При необходимости государство задействует весь тот инструментарий, которым располагает страна. Это не самоцель – распечатать «кубышку». Самоцель – оказать помощь, помощь будет оказана», – заключил пресс-секретарь президента.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

Также сообщалось, что московские власти из-за коронавируса планируют выделить из резервного фонда 7,6 млрд рублей на выплаты единовременной финансовой помощи людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями: 2 тыс. рублей граждане получат после начала режима самоизоляции, еще 2 тыс. по завершении при условии отсутствия систематических нарушений режима.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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