Психиатр сказал, как убедить родителей остаться дома из-за коронавируса

Главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе объяснил, как убедить пожилых родителей соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса.

«Мы должны использовать все методы убеждения своих родителей, находить способы. Возможно, вспомнить детство – как мы их убеждали, чтобы они выполнили наше желание, просьбу», – цитирует РИА «Новости» Кекелидзе.

По его словам, важно говорить по несколько раз медленно и спокойно, без эмоционального напряжения в то время, когда человек что-то делает или принимает пищу.

Отметим, коронавирус в первую очередь представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

В Якутии, Сахалинской, Ульяновской, Челябинской областей, в Москве и Подмосковье введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля.

Ранее стало известно, что в среду, 25 марта, президент России Владимир Путин обратится к россиянам по телевидению в связи с эпидемией коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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