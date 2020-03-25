Песков рассказал о вариантах переноса голосования по поправкам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию сейчас рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки, но пока каких-либо конкретных решений не принималось.

«С учетом развития эпидемиологической ситуации - она меняется, ситуация достаточно подвижная, об этом вчера, в частности, говорил и Сергей Семенович Собянин – разные варианты рассматриваются, но каких-либо решений не принималось. Поэтому наберитесь терпения. По мере того, как решения будут приниматься, мы будем вас информировать об этом», – передает РИА «Новости» ответ Пескова о вариантах проведения голосования по поправкам в конституцию 22 апреля и возможности его переноса.

В понедельник Песков заявлял, что голосование по поправкам к конституции по-прежнему планируется провести 22 апреля. При этом он подчеркивал, что здоровье граждан находится превыше всего. Поэтому, по его словам, если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания переноса даты голосования, то это будет сделано,передает ТАСС.

17 марта Путин провел встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщив о подписании указа о проведении 22 апреля Всероссийского голосования по поправкам в конституцию. При этом глава государства отметил непростую эпидемиологическую ситуацию, заверив, что голосование будет проводиться только в том случае, если позволит обстановка с распространением коронавируса.