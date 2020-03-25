Адвоката историка Соколова заподозрили во лжи и самопиаре

Все заявления защитника историка Олега Соколова являются ложью и провокацией, адвокат лишь занимается самопиаром и банально обогащается на ситуации, заявила представляющая интересы семьи убитой студентки Анастасии Ещенко Александра Бакшеева.

Бакшеева заявила, что защитник Соколова Александр Почуев «пытается организовать свой личный пиар». Также она предположила, что «видео, которые выходят с Соколовым в эфирах, продаются за денежные средства», и это может быть способом заработка и «попытка каким-то образом переложить ответственность на третьих лиц, что в данной ситуации неприемлемо», передает «Ридус».

Также защита Ещенко опровергла информацию о требовании семьи выплатить 10 млн рублей компенсации, и объяснила, откуда появилась эта сумма: «Я единственный раз дала интервью «Фонтанке», где сказала, что с родителями вопрос гражданского иска поднимался. Меня спросили, какая сумма была бы приемлемая. Я сказала: не менее 10 млн. Я подчеркнула, что с родителями эта тема даже не обсуждалась. Он (Почуев) все переврал и выдал информацию по статье двухмесячной давности, просто чтобы создать очередной инфоповод».

Кроме того, юрист прокомментировала заявления адвоката, отстаивающего интересы Соколова, о проведении закрытого процесса по делу. Ранее Почуев публично объявил о том, что не хочет допустить, чтобы «у общества сформировался обвинительный вердикт до официального приговора», передает портал «360».

«Он хочет провести процесс в закрытом режиме. Попросил потерпевшую сторону поддержать его в этом. Но если бы он хотел закрытого процесса и непубличности данной ситуации, то он не бегал бы по всем телепередачам. Мы категорически будем возражать против проведения заседания в закрытом режиме», – заявила Бакшеева.

Напомним, в минувшую среду расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд. Сообщалось, что сторона защиты выразила готовность к переговорам по компенсации.

Историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в любовных отношениях. Труп он расчленил, пытался от него избавиться, выбросив останки в реку, однако был задержан.

Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.