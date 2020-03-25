Угрозу цунами сняли на Курилах

Угроза цунами на Курилах, куда ранее после мощного землетрясения пришла волна, снята, сообщил представитель Сахалинского центра цунами.

«В 17.57 (местного времени, 9.57 мск) выпустили отбой по угрозе. Поскольку цунами было небольшое, но наблюдалось на фоне прилива и шторма, мы по времени продержали (предупреждение об угрозе) несколько часов. В настоящее время все спокойно», – сообщил источник РИА «Новости».

Между тем в региональном МЧС сообщили, что оперативные группы завершили обследование социально значимых зданий и домов в районах Камчатки, где в среду произошло ощутимое землетрясение. Жертв и разрушений нет.

«Спасателями был произведен осмотр социально значимых объектов и жилых зданий. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Социального напряжения среди населения нет. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме», – передает ТАСС сообщили в МЧС.

Подземные толчки зафиксированы в 14.49 по местному времени (05:.49 мск). В Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой до 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 228 км от Северо-Курильска, его очаг залегал на глубине 50 км в Тихом океане. Приборы cейсмостанции «Петропавловск» камчатского филиала Геофизической службы РАН зарегистрировали уже семь афтершоков магнитудой от 3,7 до 5. Эти подземные толчки на Камчатке не ощущались.

«В 1тыс.250 километрах от Магадана в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,6. Волна, образовавшаяся в результате сейсмособытия, может в ближайшее время разрушить остатки непрочного, покрытого живыми трещинами ледового припая в бухте Гертнера. Главное управление МЧС России по Магаданской области предупреждает: выход, а особенно выезд на автомобилях на лед крайне опасен», –говорится в сообщении регионального МЧС.

Ранее в среду глава Сахалина рассказал о цунами после землетрясения.

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