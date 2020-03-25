В Москве вылечились пять человек с коронавирусом

Московские врачи вылечили от коронавируса еще пятерых пациентов, всего выздоровели 14 человек, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова заявила, что «за последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса», передает ТАСС.

Она отметила, что «среди выписавшихся нет пожилых людей» и «все пациенты недавно посещали европейские страны».

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Ранее стало известно, что столичные власти разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться на дому.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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