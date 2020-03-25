Сергею Жукову после обычного ушиба «отрезали половину тела»

Лидеру российской поп-группы «Руки вверх!» Сергею Жукову пришлось перенести три операции, чтобы избавиться от опухоли, образовавшейся из-за падения после одного из концертов.

Как рассказал Жуков в эфире передачи «Цена красивой жизни» на телеканала «Россия 1», образовавшийся синяк долго не проходил, и вскоре на его месте образовалась опухоль, врачи диагностировали артисту грыжу. Однако даже после нескольких операций его состояние не улучшилось.

«На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела», – сказал певец.

По словам Жукова, в тот момент он думал, что может больше никогда не выйдет на сцену.

«Я говорил: «Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь – в Германию, в Израиль». А врачи отвечали: «Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?» – вспоминает он.

В итоге Жукову помог «экспериментальный аппарат», который ему привезли из-за границы.

«Многокилограммовый, с которым я все время ходил, он все время что-то качал, весь в проводах», – отметил он,

После этого певцу сделали еще одну операцию. Сейчас он идет на поправку.