Эксперт оценил полную изоляцию Индии из-за коронавируса

«Индийцы быстро приняли все необходимые меры – ввели карантин, изолировали зараженных, подключили армию», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по Индии Алексей Куприянов, комментируя новые ограничения из-за коронавируса, принятые в этой стране.

«Заметим, что Индии пока что удавалось (по крайней мере, по официальным данным) оставаться на последних местах по уровню заражения коронавирусом. В стране зафиксировано 476 инфицированных и 10 летальных случаев. Для державы с населением 1,3 млрд это не так уж и много. Для сравнения, в маленькой, и экономически куда более благополучной, чем Индия, Швейцарии – более 8 тысяч зараженных и 86 смертей», – отметил он.

Куприянов добавил, что считать, что власти Индии что-то скрывают, нет.

«Индийцы достаточно быстро приняли все необходимые меры – ввели карантин, изолировали зараженных. Они подключили армию, которая отслеживала прилетающих , например, из Ирана и отправляла их на карантин», – сказал он.

Теперь, пояснил эксперт, власти Индии отрезают друг от друга штаты, останавливают поезда и запрещают авиаперелеты.

«Но, учитывая трехнедельный инкубационный период, пока непонятно насколько Индии удалось себя обезопасить», – отметил Куприянов.

Ранее премьер Индии Нарендра Моди объявил о полной изоляции страны с 00.00 25 марта в связи с пандемией коронавируса, изоляция продлится 21 день. Предусматривается закрытие границ между штатами, округами и районами, также граждан призвали не выходить из домов.

Между тем, как заявила отдыхающая в Индии россиянка Полина Мудрова, в стране белые туристы подвергаются травле из-за боязни местными коронавирусной инфекции.

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