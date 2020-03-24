Эксперт: Никакого дефицита наличных в России не будет

В России достаточное количество банкнот, поэтому ограничение выдачи денежных купюр в банкоматах не должно вызвать их дефицит, да и снимать их с карт на сегодняшний день нет никакой необходимости, заявил газете ВЗГЛЯД аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

Центральный банк России порекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в некоторых терминалах с целью профилактики распространения нового коронавируса. Такие меры помогут «удержать» купюры, на которых мог остаться вирус, до их обработки в банке.

«Наличных у нас в стране абсолютно достаточно. Здесь опасения могут быть только временные, как с гречкой, когда люди бежали в магазины и сметали все крупы с полок не потому, что у нас дефицит, а потому что это эффект толпы. Вот и в данной ситуации может найтись кто-то, кто побежит обналичивать свои деньги, а за ним и остальные. Но, уверяю, в этом нет абсолютно никакой необходимости, валюты у нас вполне хватит на всех», – говорит Голубовский.

Паниковать никогда не нужно, деньги россиян из банков никуда не денутся, считает эксперт. Платежная система по-прежнему будет функционировать, она хорошо отлажена и ее делали на случай американских санкций. Никаких проблем с расчетами и платежами быть не может, так как на данный момент в России практически везде можно расплатиться банковской картой.

«Как мера профилактики эпидемии, возможно, эти меры эффективны. Я слышал, что что-то подобное делали и в азиатских странах. В любом случае все это делается с благими намерениями. А вообще не проблема напечатать в случае чего новые банкноты, благо бумаги и краски в стране хватает. Так что паниковать абсолютно незачем», – разъясняет Голубовский.

Ранее российский вирусолог Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал, что заразиться коронавирусом через деньги вполне возможно, хотя и маловероятно.